Hockey Pro League में जलवा दिखाएगी महिला हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के वापस हटने का फायदा

भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक बड़ा अवसर आया है, 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली महिला हॉकी प्रो लीग में इस बार टीम इंडिया हिस्सा लेगी. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कहना है कि भारत और स्पेन की महिला टीम इस सीजन का हिस्सा होंगी.



ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. ये महिला हॉकी प्रो-लीग का तीसरा सीजन है, जो 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. पहला मैच वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीदरलैंड का है जो कि बेल्जियम से मुकाबला करेगी.

