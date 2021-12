Football, Manchester United Vs Norwich: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 95 साल पुराना इतिहास दोहराया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे प्लेयर

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) 95 साल पुराना इतिहास दोहराया है. वे मैनचेटस्टर यूनाइटेड में तीन अलग-अलग मैनेजर्स के साथ खेलते हुए एक ही सीजन में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसा सिर्फ एक ही बार 1926-27 सीजन में हुआ था.

मौजूदा 2021-22 सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में तीन अलग-अलग मैनेजर्स के लिए खेले हैं. यह मैनेजर ओले गुनार सोल्जेर, माइकल कैरिक और राल्फ रंगनिक हैं. जबकि रोनाल्डो से पहले यह रिकॉर्ड जेम्स हेनसन और जो स्पेंस ने बनाया था.

यह दोनों ही दिग्गज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. दोनों ही दिग्गजों ने 1926-27 सीजन में मैनचेटस्टर यूनाइटेड में तीन अलग-अलग मैनेजर्स के साथ खेलते हुए एक ही सीजन में गोल किए थे.

रोनाल्डो ने पेनल्टी से गोल दाग टीम को जिताया

रोनाल्डो ने यह उपलब्धि शनिवार (11 दिसंबर) को हासिल की. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईपीएल के एक मैच में नॉर्विच सिटी टीम को 1-0 से शिकस्त दी. इस मैच में एकमात्र गोल रोनाल्डो ने ही दागा. मैच का हाफटाइम बिना किसी गोल के दोनों टीम के बीच बराबरी पर रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने 75वें मिनट में गोल दागकर टीम को जीत दिलाई. यह गोल पेनल्टी से आया.

One more step in the right direction. We know what we want and what we have to do in order to get it. It’s up to us! Well done, lads! Let’s go, Devils!💪🏽 pic.twitter.com/YQEi9MGEkV