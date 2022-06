India vs Japan Asia Cup 2022: हॉकी में टीम इंडिया का कमाल, जापान को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल

A magnificent game of Hockey concludes with the #MenInBlue defeating Japan and winning the 🥉 in the Hero Asia Cup 2022. 🤩#IndiaKaGame #HockeyIndia #HeroAsiaCup #MatchDay #INDvsJPN @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/0pPs7s8gWy