Black Cat, Virat Kohli IPL 2022: मैच में आई काली बिल्ली, पर ट्रोल हो गए विराट कोहली, जानिए रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में तीन बार 'गोल्डन डक' पर आउट हो चुके विराट कोहली का खराब दौर जाने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को भी पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अच्छी शुरुआत के बावजूद वह 20 रन ही बना पाए. मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 54 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी.

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला. आरसीबी की पारी शुरू ही हुई थी कि एक काली बिल्ली साइट स्क्रीन पर जाकर बैठ गई. यह सब पारी के पहले ही ओवर में हुआ, जब विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस क्रीज पर थे.

काली बिल्ली पर फैन्स ने कोहली को ट्रोल किया

बस इसी दौरान एक काली बिल्ली कहीं से आई और साइट स्क्रीन के ठीक सामने जाकर बैठ गई. उसे देखकर डु प्लेसिस पूरी तरह से चकित रह गए. बिल्ली कुछ देर तक स्क्रीन के सामने आराम से बैठी रही, जिसके चलते खेल रुका रहा. बिल्ली कुछ देर बार वहां से चलती बनी, जिसके बाद खेल शुरू हो सका. इसका वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए. इसके बीच ही फैन्स ने कोहली को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

That black cat evil magic was planted. #IPL — cricBC (@cricBC) May 13, 2022

यही काली बिल्ली की कोहली की खराब फॉर्म की वजह

एक यूजर ने लिखा, 'डियर कोहली, यदि आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं, तो आप ट्विटर पर वर्कआउट के फोटो-वीडियो शेयर करना बंद कर दीजिए या फिर इस काली बिल्ली को पाल लीजिए.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'काली बिल्ली काला जादू करती हुई'. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि यह काली बिल्ली ही विराट कोहली की खराब फॉर्म का कारण है. आज यह साबित भी हो गया.'

Dear #Kohli , if you want to prevent evil eyes , either you stop posting workouts on twitter or else adopt a Black cat #IPL #IPL2022 #RCBvsPBKS #RCBvPBKS pic.twitter.com/x4innvWIlp — cricketistan (@cricketisthan) May 13, 2022

पंजाब ने बेंगलुरु को 54 रनों से शिकस्त दी

मैच में पंजाब टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 209 रन बनाए थे. जॉनी बेयरस्टो ने 29 बॉल पर ताबड़तोड़ तरीके से 66 रनों की पारी खेली. बीच में लियाम लिविंगस्टोन ने 42 बॉल पर 70 रन जड़े. इस पारी के लिए बेयरस्टो को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. जवाब में बेंगलुरु टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी और 54 रनों से मैच गंवा दिया. ग्लेन मैक्सवेल ने 35 और रजत पाटिदार ने 26 रन बनाए. कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली समेत बाकी सभी प्लेयर फ्लॉप ही साबित हुए.