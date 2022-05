Virat Kohli IPL 2022: विराट कोहली ने खेला ऐसा शॉट, गदगद हुए जय शाह-सौरव गांगुली, रिएक्शन वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB Vs LSG) आमने-सामने हैं. बारिश की वजह से देरी से शुरू हुए इस मैच में बेंगलुरु की टीम पहले बैटिंग कर रही है. पूर्व कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करने आए और शुरुआत से रंग में दिखे, कोहली ने शुरुआत में ऐसा शॉट खेला कि स्टैंड्स में बैठे सौरव गांगुली-जय शाह भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए.



रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के दूसरे ओवर की पहली बॉल पर जब लखनऊ के चमीरा ने बॉल फेंकी, तब विराट कोहली ने उसे लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट खेला. मिडिल और लेग लेंथ पर आई इस बॉल को विराट कोहली ने इतने शानदार तरीके से खेला कि बॉल सीधा बाउंड्री के पार गई. विराट कोहली के इस शॉट पर फैन्स और कमेंटेटर्स भी खुश हो गए.

Reaction from Ganguly after the flick for a boundary by Kohli. pic.twitter.com/TNwA6li0xm