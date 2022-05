KKR Vs LSG IPL 2022: फ्री-हिट पर केकेआर के स्पिनर ने डाली बाउंसर! बल्लेबाज भी रह गया हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला हुआ. प्लेऑफ के हिसाब से यह मैच काफी अहम है. लखनऊ की टीम ने मुकाबले में पहले बैटिंग की, इसी दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला कि हर कोई हैरान रह गया.



अक्सर आपने तेज़ गेंदबाज़ों को बाउंसर मारते हुए देखा होगा, लेकिन इस मैच में एक स्पिनर ने बाउंसर बॉल डाली. जिसे देखकर बल्लेबाज़ भी हैरान हो गया. ऐसा कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने किया और हर किसी को चौंका दिया.

Haha, nobody saw it coming. Varun Chakravarthy bowled bouncer on free hit ball.#KKRvLSG