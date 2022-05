Rinku Singh Wicket IPL 2022: विकेट पर बखेड़ा! अंपायर ने नहीं लेने दिया DRS, मैदान पर ही खड़े रहे रिंकू सिंह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में शनिवार को एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम जब बैटिंग कर रही थी, उस वक्त बल्लेबाज रिंकू सिंह के विकेट को लेकर विवाद हुआ. अंपायर के फैसले से खफा होकर रिंकू सिंह मैदान से बाहर जाने को राजी ही नहीं थे. लेकिन बाद में समझाने के बाद उन्होंने क्रीज़ छोड़ी. ये पूरा मसला क्या है समझिए...

ये सब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 12वें ओवर में हुआ. सनराइजर्स हैदराबाद के टी. नटराजन जब बॉलिंग कर रहे थे, तब ओवर की तीसरी बॉल सीधा रिंकू सिंह के पैरों में जाकर लगी. बॉलर ने अपील की और अंपायर ने कुछ वक्त तक इंतज़ार करने के बाद आउट करार दिया. इस बीच रिंकू सिंह अंपायर के फैसले पर हैरान थे.



नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े उनके साथी सैम बिलिंग्स ने अंपायर से डीआरएस की अपील की. लेकिन ये नहीं माना गया, क्योंकि जो बल्लेबाज आउट होता है वही डीआरएस की अपील कर सकता है. रिंकू सिंह ने जब ऐसा किया, तबतक 15 सेकेंड का वक्त खत्म हो चुका था. ऐसे में अंपायर ने डीआरएस नहीं लेने दिया.

