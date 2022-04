RR vs LSG IPL 2022: रविचंद्रन अश्विन को 'रिटायर्ड आउट' करने का फैसला किसका था? कैप्टन संजू सैमसन ने बताया

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इतिहास रच दिया. वह रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के इस स्पिन ऑलराउंडर को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में रिटायर्ड किया गया था.

अश्विन को रिटायर्ड आउट करने का फैसला किसका था, इस पर अब राजस्थान टीम के कप्तान संजू सैमसन ने खुलासा किया है. उन्होंने यह भी बताया कि रिटायर्ड आउट को लेकर वे टूर्नामेंट से पहले भी कई बार सोच चुके थे. इस बार उन्होंने इसे अप्लाई किया है.

'यह फैसला RR टीम के लिए था'

मैच के बाद संजू सैमसन ने अश्विन के रिटायर्ड आउट पर कहा- यह फैसला राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए था. कई बार हम अलग-अलग चीजों को करने की कोशिश करते हैं. हम इसके बारे में सीजन से पहले भी बात कर चुके हैं. हम सोचते थे कि यदि कोई इस तरह के हालात बनते हैं, तो हम इसे अप्लाई करेंगे. यह एक टीम का फैसला था.

अश्विन ने 23 बॉल पर 28 रन बनाए

दरअसल, रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ के खिलाफ मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन 19वें ओवर की दूसरी गेंद के बाद रिटायर्ड आउट हो गए थे. रिटायर्ड होने से पहले अश्विन ने 23 बॉल पर 28 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने दो छक्के भी जमाए. अश्विन बल्लेबाजी के दौरान थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने टीम के हित में युवा खिलाड़ी रियान पराग को बैटिंग के लिए चांस देना ठीक समझा. पराग ने 4 गेंदों पर नाबाद 8 रन बनाए, जिसमें एक छ्क्का भी शामिल रहा.

Ashwin, retired out, but played his part. 👏🙏 pic.twitter.com/p1hD9xAVL7