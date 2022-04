Umran Malik, IPL 2022: उमरान IPL के तूफानी बॉलर, अब फेंकना चाहते हैं 155 की रफ्तार से गेंद, जानिए क्या कहा

युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पहली बार पांच विकेट झटकने के बाद कहा कि वह एक दिन 155 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सही लाइन एवं लेंथ से गेंदबाजी करने पर लगा रहेगा.

जम्मू के 22 साल के इस खिलाड़ी ने 25 रन पर पांच विकेट झटककर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन राहुल तेवतिया और राशिद खान ने अंतिम ओवर में चार छक्के जड़कर गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से जीत दिला दी.

हालांकि मलिक के प्रयास से टीम जीत नहीं सकी, लेकिन उन्हें तेज गेंदबाजी के इस शानदार स्पेल के लिये ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया जो आईपीएल के इतिहास में बेहतरीन गेंदबाजी में से एक है.

हार्दिक को बाउंसर, साहा को यॉर्कर से आउट किया

मलिक ने बुधवार की रात मैच के बाद कहा, ‘योजना तेज गेंदबाजी करने और लेंथ बरकरार करने के साथ विकेट हासिल करने की थी. जैसे मैंने हार्दिक भाई को एक बाउंसर से आउट किया और फिर (ऋद्धिमान) साहा को यॉर्कर से बोल्ड किया. मैंने गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की और ध्यान विकेटों पर लगाए रखा क्योंकि यह छोटा मैदान है.’

But Now we have 👇😍

"UMRAN THE 'GUN'🥵 MALIK "💪#UmranMalik #IPL2022 pic.twitter.com/eAPnovJaKz