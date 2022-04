Arshdeep Singh: रवि शास्त्री ने माना- पंजाब किंग्स के इस बॉलर के लिए खुल सकता है टीम इंडिया का दरवाजा

बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पिछले तीन सत्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जल्द ही राष्ट्रीय टी20 टीम में जगह बना सकते हैं. भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

23 साल के अर्शदीप ने 2019 में आईपीएल में पदार्पण किया था. वह पिछले चार सत्र से पंजाब किंग्स (PBKS) के अहम अंग हैं. फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले जिन दो खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा था, उनमें अर्शदीप भी शामिल थे.

इस तेज गेंदबाज ने नई गेंद से अपने खेल में सुधार किया, जबकि इस सत्र में वह ‘डेथ ओवरों’ में भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने इस आईपीएल में अब तक 8 मैचों में 3 विकेट ही निकाले हैं.

Arshdeep Singh strikes and Mitchell Santner is bowled for 9 runs.



