IPL 2022 Video Story: गौतम गंभीर की स्पीच, शिखर धवन की पिटाई, विराट कोहली का डांस.. IPL के 10 बेस्ट वीडियो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का चैम्पियन मिल गया है. टूर्नामेंट की नई टीम गुजरात टाइटन्स (GT) ने अपने पहले ही सीजन में खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जिसमें हार्दिक पंड्या की कप्तानी में गुजरात टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी.

इस सीजन में ऐसे कई पल कैमरे में कैद हुए, जिन्हें फैन्स ने काफी सराहा और वायरल भी किया है. इन वीडियोज में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटर गौतम गंभीर की स्पीच, पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनर शिखर धवन की पिटाई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली का डांस भी शामिल है.

गौतम गंभीर की स्पीच

ग्रुप स्टेज मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) से हारने के बाद लखनऊ टीम ने सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचने का मौका गंवा दिया था. इसके बाद 11 मई को फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें गौतम गंभीर स्पीच देते दिखाई दे रहे थे. इस वीडियो में गौतम गंभीर कह रहे हैं, ‘हारने में कुछ भी गलत नहीं है, एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है. लेकिन समर्पण करने में काफी गलत है, आज हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. हम कमजोर थे, सच में आईपीएल या खेल में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है.’

कोहली एंड आरसीबी टीम का डांस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ग्रुप स्टेज के 69वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत जरूरी थी. यह मैच आरसीबी के प्लेयर्स और स्टाफ ने साथ में बैठकर देखा था. तब मुंबई की जीत के बाद विराट कोहली समेत पूरी टीम ने डांस किया था. इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

शिखर धवन को उनके पिता ने पीटा

शिखर धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. धवन मजेदार मीम्स एवं रील्स के जरिए अपने फैन्स को एंटरटेन करने से नहीं चूकते. इसी कड़ी में शिखर धवन एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनके पिता पंजाब के इस ओपनर धवन की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. धवन ने कैप्शन में लिखा, 'नॉक आउट के लिए क्वालिफाई नहीं करने के लिए मेरे डैड ने मुझे नॉक-आउट कर दिया.'

सैमसन ने फाइनल मैच वॉर्न को समर्पित किया

IPL ने राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान संजू सैमसन और जोस बटलर का एक वीडियो फाइनल से पहले शेयर किया था. इसमें सैमसन ने कहा था कि वह इस फाइनल को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड शेन वॉर्न को समर्पित करना चाहते हैं. दरअसल, वॉर्न की कप्तानी में ही राजस्थान टीम ने आईपीएल का पहला सीजन यानी 2008 में खिताब जीता था.

गोल्डन डक पर खुद क्यों हंस दिए थे विराट कोहली

विराट कोहली का यह IPL 2022 सीजन बेहद बुरा रहा. वह इस सीजन में तीन बार गोल्डन का शिकार हुए. दूसरी बार गोल्डन डक पर आउट होने के बाद कोहली को हंसते हुए देखा गया था. इस पर कोहली ने RCB Insider में कहा था- 'पहली गेंद पर डक. दूसरी बार डक मिलने पर मुझे सच में यह अहसास हुआ कि आपके जैसा होना (मिस्टर नाग कैरेक्टर) कैसा लगता है, बिल्कुल असहाय.' कोहली का यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

आशीष नेहरा का बर्थडे सेलेब्रेशन

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और गुजरात टीम के कोच आशीष नेहरा इसी साल 29 अप्रैल को 43 साल के हुए हैं. इस दौरान उनकी गुजरात टीम ने नेहरा का बर्थडे सेलेब्रेट किया था. इसका भी वीडियो फ्रेंचाइजी ने शेयर किया था.

उमरान के टीम इंडिया में सेलेक्शन पर इरफान का जश्न

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने इस आईपीएल सीजन में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 157 की रफ्तार से गेंदबाजी की है. सनराजइजर्स हैदराबाद के बॉलर उमरान सीजन में लगातार 150 से ज्यादा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे. उनके शानदार प्रदर्शन को बदौलत टीम इंडिया में सेलेक्शन हुआ है. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलना है. इस सेलेक्शन के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने केक काटकर जश्न मनाया. इसका वीडियो इरफान ने ही शेयर किया था.

फैन्स स्टेडियम में घुसा, कोहली हंसी नहीं रोक पाए

IPL 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु और लखनऊ टीमें आमने-सामने थीं. तभी आरसीबी की फील्डिंग के दौरान कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक फैन स्टैंड्स में से कूदकर ग्राउंड में घुस आया था. वह विराट कोहली के पास जा पहुंचा. तभी पीछे से पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे और उस फैन को कंधे पर उठाकर बाहर ले गए. यह देख कोहली की हंसी ही नहीं रुकी और उसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में WWE जैसा सेलिब्रेशन किया.

