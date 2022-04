IPL 2022, DC vs PBKS: 'रद्द हो सकता था मैच, नर्वस थे खिलाड़ी', कप्तान ऋषभ पंत ने बयां किया हाल

आईपीएल (IPL) के 15वें सीजन के 32वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 9 विकेट से रौंद डाला. कप्तान ऋषभ पंत ने जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मैच शुरू होने से पहले कोविड-19 मामला सामने आने से काफी अनिश्चितता बनी हुई थी कि यह खेला जाएगा या नहीं.

दिल्ली कैपिटल्स के टिम सिफर्ट को सुबह हुई कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कारण मैच के आयोजन पर संदेह बन गया था. ऋषभ पंत ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच के बाद कहा, ‘कोविड को लेकर काफी संदेह बना हुआ था. खिलाड़ी भी संदेह में थे. हम थोड़े नर्वस भी थे क्योंकि बात चल रही थी कि इसे रद्द भी किया जा सकता है. लेकिन हमने बतौर टीम बात की और पूरा ध्यान मैच पर लगाया.’

What a way to return to winning ways! 👏 👏@DelhiCapitals put up a dominant show & sealed a clinical 9⃣-wicket win over #PBKS. 👌 👌



Scorecard ▶️ https://t.co/3MYNGBm7Dg#TATAIPL | #DCvPBKS pic.twitter.com/6YpYU4bh18