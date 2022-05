KKR vs LSG IPL 2022: पूरे सीजन फ्लॉप रहे इविन लुईस... पर रिंकू सिंह का कैच पकड़ टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया है. बुधवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 2 रनों से शिकस्त दी. यह मैच काफी रोमांचक रहा.

211 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम को आखिरी ओवर में 21 रनों की जरूरत थी. उस वक्त रिंकू सिंह क्रीज पर थे. ऐसे में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने आखिरी ओवर मार्कस स्टोइनिस को थमाया. इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए और 18 रन दिए.

इविन लुईस ने इस तरह कैच लेकर मैच पलटा

इस ओवर में रिंकू सिंह ने पहली बॉल पर चौका जमाया और फिर लगातार 2 छक्के जड़ दिए. चौथी बॉल पर रिंकू ने 2 रन ले लिए. इस तरह कोलकाता को आखिरी 2 बॉल पर सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी. रिंकू सिंह अपने पूरे फॉर्म में थे. तभी स्टोइनिस ने 5वीं बॉल को वाइडर की तरफ स्लोअर रखी. इसे लेफ्ट हैंड बैटर रिंकू सिंह ने इस बॉल को ऑफ साइड में हवा में मारा, जिसे कैच करने के लिए इविन लुईस ने दौड़ लगाई.

लुईस ने आखिरी समय पर चीते की तरह डाइव लगाते हुए एक हाथ में यह कैच थाम लिया. इस तरह रिंकू सिंह की पारी का अंत हुआ. यह कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. आखिरी बॉल खेलने के लिए नए बल्लेबाज उमेश यादव क्रीज पर आए. उनके कंधों पर एक बॉल पर तीन रन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह स्टोइनिस की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह लखनऊ ने हारी बाजी को जीत लिया.

Evin Lewis, just unbelievable. What a one handed catch.#IPL20222 #KKRvsLSG pic.twitter.com/7EJcQVMLvY