Jos Buttler IPL 2022: IPL का सबसे इमोशनल वीडियो! जब महीनों बाद अपने परिवार से मिले जॉस बटलर, देखें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हर साल होता है और करीब दो महीने लगातार मैच चलते हैं. फैन्स मैच देखने का लुत्फ उठाते हैं लेकिन खिलाड़ियों के लिए लगातार ट्रैवल करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कई खिलाड़ी अपने परिवार से भी दूर होते हैं. कोरोना के इस दौर में यह चीज़ें और भी बढ़ गई हैं.

आईपीएल 2022 में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले राजस्थान रॉयल्स (RR) के जोस बटलर (Jos Buttler) भी अपने परिवार से लंबे वक्त से दूर थे. लेकिन अब उनका परिवार भारत में पहुंच चुका है. राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जोस बटलर अपने परिवार से मिल रहे हैं. ये मुलाकात महीनों बाद हो रही है.

The moment Jos Buttler was reunited with his family after months at the IPL 🥹



📹 @rajasthanroyals pic.twitter.com/w65xGOCf64