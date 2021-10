IPL: जब-जब फाइनल में पहुंची है कोलकाता, जीता है खिताब, CSK के लिए चुनौती

कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को हुए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी. इसी के साथ कोलकाता की टीम आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंच गई है. अब 15 अक्टूबर को ये खिताब जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता की टीमें आमने-सामने होंगी.

अगर आईपीएल का इतिहास देखें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार खिताब जीता है. 2014, 2012 में कोलकाता चैम्पियन बनी थी. खास बात ये है कि कोलकाता की टीम जब भी फाइनल में पहुंची है, वह सीधे खिताब ही जीत जाती है.

आीपीएल 2012 के फाइनल में कोलकाता ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 2014 के फाइनल में उसने Kings XI Punjab (पंजाब किंग्स) को 3 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया था.

WHAT. A. FINISH! 👌 👌 @KKRiders hold their nerve and seal a thrilling win over the spirited @DelhiCapitals in the #VIVOIPL #Qualifier2 & secure a place in the #Final. 👏 👏 #KKRvDC



