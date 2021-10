IPL 2021: आखिरी ओवर तक चला ड्रामा, KKR ने दिल्ली को हराया, ऐसे फाइनल में पहुंची कोलकाता

KKR Vs DC: कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्वालिफायर-2 में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात देकर IPL 2021 के फाइनल में जगह बना ली है. अब आईपीएल का खिताब जीतने के लिए 15 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी.

क्वालिफायर-2 में आखिरी ओवर तक ड्रामा चलता रहा, कभी मैच कोलकाता के पाले में जाता दिखा तो कभी दिल्ली की गोद में, लेकिन अंत में KKR ने ही बाज़ी मार ली. ये तीसरी बार हुआ है जब कोलकाता की टीम फाइनल में पहुंची है. इससे पहले कोलकाता दो बार फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही बार खिताब जीता था. (2012, 2014)

आखिरी ओवर की पूरी कहानी...

एक वक्त ऐसा था जब कोलकाता की जीत बिल्कुल आसान लग रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी में शानदार बॉलिंग की और यही वजह रही कि आखिरी ओवर तक मैच भी पहुंच पाया. कोलकाता को आखिर ओवर में 7 रन चाहिए थे और बॉलिंग की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन के पास थी. पूरे सीजन में खराब फॉर्म में चल रहे अश्विन ने यहां शानदार बॉलिंग की और दो विकेट निकाल लिए. लेकिन अंत में राहुल त्रिपाठी ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाया और मैच अपनी टीम को जिता दिया.

अश्विन का वो आखिरी ओवर-



19.1 ओवर: एक रन

19.2 ओवर: कोई रन नहीं

19.3 ओवर: शाकिब अल हसन आउट

19.4 ओवर: सुनील नरेन आउट

19.5 ओवर: राहुल त्रिपाठी का विजयी छक्का

