FIFA World Cup 2022: एमबाप्पे की स्पीड, मेसी का मैजिक... FIFA का ये फाइनल Star Wars से कम रोचक नहीं होगा

फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने समापन की ओर बढ़ चला है. इसी कड़ी में 18 दिसंबर (रविवार) को लुसैल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और फ्रांस की टीम आमने-सामने होंगी. अर्जेंटीना ने क्रोएशिया, जबकि फ्रांस ने मोरक्को को हराकर महामुकाबले में अपनी जगह बनाई है. फ्रांस की टीम मौजूदा चैम्पियन है और वह तीसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, अर्जेंटीना टीम भी 36 साल के सूखे को खत्म कर तीसरी बार चैम्पियन बनना चाहेगी.

मेसी और एमबाप्पे के बीच होगी टक्कर

फाइनल मुकाबले में दो स्टार्स के बीच दिलचस्प जंग होने होने जा रही है. एक फ्रांस के किलियन एमबाप्पे और दूसरे अर्जेंटीनी कप्तान लियोनेल मेसी. खास बात यह है कि मेसी और एमबाप्पे फ्रेंच क्लब पीएसजी के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं. मेसी और एमबाप्पे ने अबतक कमाल का खेल दिखा पा रहे हैं जिसके चलते दोनों की ही टीम इस महामुकाबले के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है. एमबाप्पे 23 साल के हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह तारीफ के योग्य है. वहीं, मेसी का फॉर्म भी अपने पीक पर है.

एम्बाप्पे की खासियत उनकी स्पीड है. जिस तरह से वह गेंद को अपने कब्जे में रखते हैं उससे विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को काफी मुश्किलें होती हैं. उधर 35 साल के मेसी अर्जेंटीना का भार अपने कंधों पर लिए हुए हैं. मेसी ने क्रोएशिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अपना मैजिक दिखाया और स्पीड के साथ-साथ ड्रिब्लिंग से फैन्स का दिल जीत लिया. क्रोएशियाई डिफेंडर जोस्को ग्वार्डियोल को छकाते हुए उन्होंने अल्वारेज को जो पास दिया था वह सच में किसी जादू की तरह था.

