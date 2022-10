ZIM vs PAK T20 World Cup: पाकिस्तान पर जीत के बाद बोले जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति- अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना...

ZIM vs PAK T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान टीम की बुरी तरह बेइज्जती हो रही है. उसे जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. इस जीत के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा (Emmerson Mnangagwa) ने भी पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है.

दरअसल, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने पाकिस्तान को मिस्टर बीन वाला मामला याद दिलाया है. साथ ही कहा है कि अगली बार जब भी भेजना तो असली वाला ही मिस्टर बीन भेजना. अपने इस ट्वीट के जरिए मनांगाग्वा ने जिम्बाब्वे टीम को भी जीत के लिए बधाई दी.

मनांगाग्वा ने ट्वीट में लिखा, 'जिम्बाब्वे की क्या शानदार जीत रही है. Chevrons को इसके लिए बधाई. अगली बार, असली मिस्टर बीन भेजना...' अपने इस ट्वीट में राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा ने जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान को भी हैशटैग किया.

What a win for Zimbabwe! Congratulations to the Chevrons. Next time, send the real Mr Bean… #PakvsZim 🇿🇼

क्या है ये मिस्टर बीन विवाद?

बता दें कि इस विवाद को शुरू पाकिस्तान ने ही किया था. यह सारा विवाद 2016 से शुरू हुआ, जब एक कृषि शो के दौरान पाकिस्तान ने किसी एक्टर को नकली मिस्टर बीन बनाकर जिम्बाब्वे भेज दिया था. तब इस नकली मिस्टर बीन ने जिम्बाब्वे जाकर ना सिर्फ नकली एक्टिंग की, बल्कि लोगों से पैसे भी ले लिए थे. तभी से जिम्बाब्वे के लोग पाकिस्तान से गुस्सा हैं.

तब से जब भी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मैच होता है, तब यह मिस्टर बीन विवाद सामने आ ही जाता है. दोनों टीमों के फैन इसको लेकर एकदूसरे को ट्रोल करते रहते हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में भी मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इस पर भी एक जिम्बाब्वे के फैन ने कमेंट किया था कि तुमने एक बार नकली पाकिस्तानी मिस्टर बीन भेजा था, जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे. इस मैटर को मैदान पर देखेंगे. दुआ करो कि बारिश ना हो, जो तुम्हें बचा ना ले.

Here is the footage of Pakistani, Mr. Bean in Zimbabwe. The controversy is getting out of hands 🤣pic.twitter.com/BW3oc3oZbm