Yuvraj Singh: 'वॉरियर की मैदान में वापसी', सिक्सर किंग युवराज सिंह ने लगाए लंबे हिट

Yuvraj Singh: टीम इंडिया के सिक्सर किंग कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक बार फिर मैदान में वापसी की है. उन्होंने नेट्स में जमकर बैटिंग प्रैक्टिस की और लंबे हिट भी जमाए. युवराज सिंह इस साल दिसंबर में 41 साल के हो जाएंगे. मगर उनका जज्बा आज भी वैसा ही कायम है.

युवराज सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें वह अपनी क्रिकेट किट को कार में लेकर ग्राउंड तक आते हैं. यहां वह तैयार होकर मैदान में प्रैक्टिस के लिए उतरते हैं और लंबे लंबे हिट लगाते हैं.

अगले टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस की

वीडियो के शुरुआत में युवराज कहते हैं 'वॉरियर इज बैक'. जबकि उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'क्या मैंने बहुत बुरा तो नहीं किया? जो होने जा रहा है, उसके लिए काफी उत्साहित हूं.' वीडियो में युवराज ने कहा, 'मैंने कहा थोड़ी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करनी है, ये ना हो जब टूर्नामेंट आए तो...'

Didn’t do too bad, did I? 🤪 Super excited for what’s coming up! pic.twitter.com/MztAU5nyZJ