IPL की इस टीम के हेड कोच बन सकते हैं युवराज सिंह, इस दिग्गज की छुट्टी तय!

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह कोचिंग की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. खबर है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) उनसे बातचीत कर रही है ताकि उन्हें टीम का नया हेड कोच बनाया जा सके. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर अभी टीम के कोच हैं. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो टीम के मालिक संजीव गोयनका अब एक भारतीय को टीम की जिम्मेदारी देना चाहते हैं.

युवराज सिंह और LSG में चल रही बातचीत

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो युवराज सिंह और LSG के बीच बातचीत जारी है. अगर ये डील पक्की होती है, तो यह IPL के इतिहास में एक बड़ा कोचिंग कदम होगा. हालांकि युवराज ने किसी प्रोफेशनल टीम के साथ बतौर हेड कोच काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अबू धाबी T10 लीग में मेंटर के रूप में भूमिका निभाई है. इसके अलावा, वे लंबे समय से युवा खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं. जिनमें शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. अब वे प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जैसे युवाओं के साथ भी काम कर रहे हैं.

इससे पहले भी हुई थी चर्चा

यह पहली बार नहीं है जब युवराज सिंह का नाम किसी IPL टीम से जुड़ा है. पिछले सीजन में खबरें आई थीं कि गुजरात टाइटंस (GT) अगर आशीष नेहरा से अलग होती है तो उनकी जगह युवराज को लाया जा सकता है. इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स (DC) में भी रिकी पोंटिंग की जगह युवराज की चर्चा हुई थी, लेकिन अंततः हेमांग बडानी को कोच बनाया गया.

2022 में IPL में एंट्री लेने वाली LSG ने पहले दो सीजन में प्लेऑफ़ में जगह बनाई थी, लेकिन उसके बाद दो बार सातवें स्थान पर रही. इस कारण प्रबंधन में कई बदलाव किए गए हैं.

