यशस्वी जायसवाल का धुआंधार शतक... सरफराज खान भी चमके, SMAT में मुंबई ने चेज कर दिए 235 रन

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी. वो एशिया कप 2025 और हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 मैच खेलने वाली टीम का भी पार्ट नहीं थे. यशस्वी फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए भाग ले रहे हैं. यशस्वी ने 14 दिसंबर (रविवार) को हरियाणा के खिलाफ सुपर लीग मुकाबले में शानदार शतक जड़ा.

पुणे के अंबी स्थित डीवाई पाटिल एकेडमी में आयोजित मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यशस्वी ने कुल मिलाकर 50 गेंदों पर 101 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 16 चौके के अलावा एक सिक्स लगाया. यह उनके टी20 करियर का चौथा शतक रहा. मुंबई के लिए सरफराज खान ने भी तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 25 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. यशस्वी और सरफराज की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने 235 रनों का टारगेट 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज है. इससे पहले शुक्रवार (12 दिसंबर) को इसी मैदान पर झारखंड ने पंजाब के खिलाफ 236 रनों का लक्ष्य हासिल किया था. यशस्वी जायसवाल हरियाणा के तेज गेंदबाजों पर हावी नजर आए. उन्होंने अंशुल कंबोज के खिलाफ 13 गेंदों पर 34 रन बनाए, जबकि सुमित कुमार की 13 गेंदों में यशस्वी ने 25 रन बटोरे. जब यशस्वी 18वें ओवर में आउट हुए, तब मुंबई जीत से सिर्फ सात रन दूर थी. मुंबई ने 15 गेंद शेष रहते चार विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए हरियाणा ने 20 ओवर्स में तीन विकेट पर 234 रन बनाए थे. कप्तान अंकित कुमार ने 10 चौके और 6 छक्के की मदद से 42 गेंदों पर 89 रनों की इनिंग्स खेली. निशांत सिंधु ने भी 38 गेंदों पर 63* रनों का योगदान दिया. निशांत ने अपनी इनिंग्स में चार चौके और तीन छक्के लगाए.

यशस्वी जायसवाल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. यशस्वी ने अब तक भारत के 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 36.15 के एवरेज से 723 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में यशस्वी ने एक शतक और अर्धशतक जड़ा है. वनडे इंटरनेशनल में यशस्वी ने 4 मैचों में 57 की औसत और 1 शतक की मदद से 171 रन स्कोर किए हैं.

