WTC Final: शमी ने मैदान पर ही लपेट लिए टॉवेल, लोगों ने किए ऐसे कमेंट

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के पांचवें दिन के पहले सत्र में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. शमी ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई. दिन के पहले सत्र ने टीम इंडिया ने सिर्फ 34 रन दिए और तीन विकेट झटके.

शमी ने पहले रॉस टेलर को पवेलियन की राह दिखाई. उन्होंने टेलर को 11 के स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराया. इसके बाद शमी ने बीजे वाटलिंग को बोल्ड कर कीवी टीम को बड़ा झटका दिया. वाटलिंग जिस गेंद पर आउट हुए वह गेंद बेहद ही कमाल की थी.

वाटलिंग शमी की स्विंग को समझ पाने में असफल रहे और बोल्ड होकर पवेलियन की राह पकड़ ली. बीजे वाटलिंग का विकेट लेने के बाद शमी बाउंड्री पर फील्डिंग करने गए तो वो एक अलग अंदाज में नजर आए.

वह टॉवेल लपेटे हुए थे और जब अंपायर ने लंच की घोषणा की तो वह साथी खिलाड़ियों के साथ टॉवेल में ही मैदान से ड्रेसिंग रूम की ओर जाते दिखे. शमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके इस अंदाज को देखकर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं.

लंच तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए थे. शमी और ईशांत के खाते में 2-2 विकेट आए. दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने 1 विकेट झटका. भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए हैं. उसकी ओर से उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए. कीवी टीम की ओर से काइल जेमिसन ने 5 विकेट चटकाए.