WTC Final: ड्रिंक्स ब्रेक में कोहली ने बनाई ऐसी रणनीति, देखती रह गई कीवी टीम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के पांचवें दिन का खेल बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ. न्यूजीलैंड टीम ने 101-2 से आगे खेलना शुरू किया. इस अहम मुकाबले में अगर रिजर्व डे का इस्तेमाल होता है तो मैच में दो दिन का खेल बाकी है. ऐसे में आज के खेल का पहला सत्र दोनों ही टीमें के लिए अहम था.

भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले सत्र में कमाल की गेंदबाजी की. ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी केन विलियमसन और रॉस टेलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे. इन तीनों गेंदबाजों ने पूरे सत्र में कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा.

दिन के पहले घंटे में किस्मत भारतीय गेंदबाजों के साथ नहीं थी. टेलर और विलियमसन कई बार बीट हुए. विकेट भारतीय गेंदबाजों के खाते में नहीं आ रहे थे. कप्तान कोहली की परेशान बढ़ती जा रही थी.

दिन के पहले घंटे के बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुआ. कोहली ने इस दौरान मोहम्मद शमी के साथ केन विलियमसन और रॉस टेलर को आउट करने की रणनीति बनाई. कोहली शमी को ये बताते दिखे कि कहां पर गेंद डालनी है.

ओवर की पहली ही गेंद पर शमी ने लिया विकेट

दोनों की प्लानिंग सफल हुई और शमी ने पारी के 64वें ओवर की पहली ही गेंद पर रॉस टेलर को आउट किया. पूरे सत्र में कमाल की गेंदबाजी करने वाले शमी ने टेलर को गिल के हाथों आउट कराया. इसके बाद न्यूजीलैंड को दो झटके और लगे.

A big wicket for Mohammad Shami ☝️



A brilliant catch from Shubman Gill, as Ross Taylor is dismissed for 11.



🇳🇿 are 119/3.#WTC21 Final | #INDvNZ | https://t.co/orFHbEc7bI pic.twitter.com/WPdA2tbVP9