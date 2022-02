Wriddhiman Saha: ऋद्धिमान साहा को पत्रकार ने धमकाया तो भड़के रवि शास्त्री, बोले- तुरंत एक्शन लें सौरव गांगुली

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ से पहले टीम इंडिया का ऐलान किया गया तो टेस्ट टीम से विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा की छुट्टी हो गई. ऋद्धिमान साहा के लिए ये झटका करियर के ऐसे मोड़ पर आया है, जहां वह रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं. लेकिन साहा ने ट्वीट के जरिए एक पत्रकार पर धमकाने का आरोप लगाया तो विवाद बढ़ गया. अब टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री इस विवाद पर बयान दिया है.



रविवार शाम को रवि शास्त्री ने ट्वीट किया और खुलकर ऋद्धिमान साहा का समर्थन किया. रवि शास्त्री ने लिखा कि ये हैरान करने वाला है कि एक खिलाड़ी को पत्रकार द्वारा धमकाया जा रहा है. ये अपन पद का दुरुपयोग करना हुआ. ये टीम इंडिया के साथ लगातार हो रहा है.



रवि शास्त्री ने मांग की है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए. पता लगाना चाहिए कि कौन ऐसा है जो हर क्रिकेटर के हित में है. ये एक गंभीर चीज़ है, जो टीममैन ऋद्धिमान साहा ने कही है.

Shocking a player being threatened by a journo. Blatant position abuse. Something that's happening too frequently with #TeamIndia. Time for the BCCI PREZ to dive in. Find out who the person is in the interest of every cricketer. This is serious coming from ultimate team man WS https://t.co/gaRyfYVCrs