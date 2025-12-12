सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के सलिल अरोड़ा (Salil Arora) ने 45 गेंदों में नाबाद 145 रनों की जोरदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए. उनके शतक की बदौलत पंजाब ने झारखंड के खिलाफ पुणे में मौजूद डीवाई पाटिल एकेडमी, अम्बी में में निर्धारित 20 ओवरों में 235/6 रनों का स्कोर खड़ा किया.
हालांकि खास बात यह रही कि इस स्कोर को झारखंड ने चेज भी कर दिया, पर सलिल अरोड़ा IPL के मिनी ऑक्शन से पहले फोकस में आ गए हैं.
7 नवंबर 2002 को पंजाब के अमृतर में जन्मे सलिल अरोड़ा का कोई खास अनुभव नहीं है. उनका टी20 और फर्स्ट क्लास डेब्यू साल 2024 में हुआ था, वह विकेटकीपिंग भी करते हैं. लेकिन झारखंड के खिलाफ इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान प्रभसिमरन सिंह कीपिंग कर रहे थे, ऐसे में वो बतौर खिलाड़ी खेले. इस मुकाबले में पंंजाब के लिए अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए बिजी होने के कारण नहीं खेल रहे थे, ऐसे में सलिल ने उनकी कमी नहीं खलने दी.
अब तक (12 दिसंबर 2026 तक) सलिल अरोड़ा 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, इसमें उनके नाम 41.63 के एवरेज से 458 रन हैं. वहीं वो 1 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं. इस मैच से पहले तक उनके नाम 6 टी20 मुकाबलों में 142 रन थे. लेकिन इस पारी से अब सलिल अरोड़ा निश्चित तौर पर आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सभी टीमों के रडार पर रहेंगे.
सलिल अरोड़ा का IPL में बेस प्राइज कितना
सलिल ने खुद को विकेटकीपर कैटगरी में IPL ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड करवाया है. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. खास बात यह है कि उनका बेस प्राइज महज 30 लाख रुपए है, ऐसे में 16 दिसंबर को आईपीएल नीलामी वाले दिन उन पर खूब पैसा बरस सकता है.
झारखंड vs पंजाब SMAT मैच में क्या हुआ?
सलिल अरोड़ा की पंजाब टीम इस मुकाबले को 235/6 रन बनाने के बावजूद हार गई. झारखंड ने 18.1 ओवर्स में 237/4 का स्कोर चेज कर दिया. कप्तान ईशान किशन ने 23 गेंदों पर 47 रन बनाए, वहीं कुमार कुशाग्र ने 42 गेंदों पर 86 रन जड़कर पूरा मैच ही पलट दिया. इस जीत से झारखंड को सुपर लीग ग्रुप ए के मुकाबले में 4 पॉइंट मिले.