Virat Kohli Test Captaincy: कोहली की जगह कौन? गावस्कर और युवराज बोले- ऋषभ पंत बनें अगले टेस्ट कप्तान

विराट कोहली ने शनिवार (15 जनवरी) को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में अब यह बहस शुरू हो गई है कि टीम का अगला कप्तान कौन होगा? कई दिग्गजों और लीजेंड्स ने इस पर अपनी राय दी है, जिनमें एक पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी हैं. इन भारतीय लीजेंड्स ने कुछ हटकर अपनी राय दी है.

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा कि विराट कोहली की जगह वे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनते देखना चाहते हैं. गावस्कर की पहली पसंद भी पंत ही हैं. इसकी वजह भी उन्होंने बताई और कहा कि यही सही दावेदार भी है. वहीं, युवराज सिंह ने भी ट्विट करते हुए कहा कि बिल्कुल, स्टंप्स के पीछे से खेल को काफी अच्छे से समझा जा सकता है. मतलब है कि युवी भी पंत को कप्तान बनाए जाने का समर्थन करते हैं.

मुंबई टीम का कप्तान बनने के बाद रोहित में बदलाव आया

एक सवाल के जवाब में गावस्कर ने कहा कि कौन सा सही खिलाड़ी है, जो भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएगा, इस बात पर सेलेक्शन कमेटी के बीच काफी बहस होने वाली है. इसमें सबसे पहली बात तो यह है यह कोई एक ही खिलाड़ी होना चाहिए, जो तीनों फॉर्मेट में टीम को आगे ले जाए. एक बार यह हो गया, तो बाकी सब काम आसान ही हो जाएंगे.

गावस्कर ने कहा कि यदि आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं कब से यही कह रहा हूं कि मैं ऋषभ पंत को ही टीम इंडिया का अगला कप्तान देखना चाहता हूं. सिर्फ एक वजह से, ठीक उसी तरह जैसे आईपीएल में रिकी पोंटिंग के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी गई थी. तब से उनकी बल्लेबाजी में भी बदलाव आया. अचानक से कप्तानी का दबाव आने के बाद बहुत खूबसूरत बदलाव आया. उनके 30, 40 और 50 रन शतक में और फिर 150 और 200 (डबल सेंचुरी) में बदलने लगे.

पंत कप्तान बने, तो उनमें भी बदलाव दिखेगा

गावस्कर ने कहा कि मेरा मानना है कि इसी तरह से ऋषभ पंत को भी कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें शानदार बड़ी पारियों बनाने में मदद मिले. जैसी की शतकीय पारी उन्होंने न्यूलैंड्स (केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी) में खेली.

