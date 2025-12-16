scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं जम्मू-कश्मीर के आकिब डार? IPL नीलामी में 8.40 करोड़ की लगी बोली

अबु धाबी में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन चल रहा है. इस नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार पर जमकर बोली लगी. आकिब को आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ की मोटी रकम में अपने साथ जोड़ा.

Advertisement
X
घरेलू मैच में आकिब डार ने किया है शानदार प्रदर्शन (Photo: ITG)
घरेलू मैच में आकिब डार ने किया है शानदार प्रदर्शन (Photo: ITG)

अबु धाबी में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन चल रहा है. इस नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार पर जमकर बोली लगी. आकिब को आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ की मोटी रकम में अपने साथ जोड़ा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं आकिब डार और उनकी खूबी क्या है...

कौन हैं आकिब नबी डार
 
आकिब नबी ने इस नीलामी के लिए अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी पिछले कुछ सीजन से घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. मूल रूप से स्विंग बॉलर आकिब ने हाल के दिनों में अपनी गेंदबाजी में बड़ा सुधार किया है, खासकर डेथ ओवर्स में. 

सैय्यद मुश्ताक में मचाया धमाल

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने 7 मैचों में 13.26 की औसत से 15 विकेट लिए हैं. यह आंकड़े उनके बदले हुए गेम को साफ दिखाते हैं. आकिब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए नेट बॉलर की भूमिका निभा चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kartik Sharma
छक्कों की बारिश से पैसों की बौछार... IPL ऑक्शन में कार्तिक शर्मा बने अनकैप्ड सनसनी 
Prashant Veer
30 लाख से 14.20 करोड़...CSK को मिला जडेजा का उत्तराधिकारी? प्रशांत ने मचाया तहलका 
Australia's Cameron Green
LIVE: ऑक्शन में बरस रहे पैसे, देखें सोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट 
Cameron Green बने सबसे महंगे IPL 2026 के विदेशी खिलाड़ी 
IPL AUCTION
वेंकटेश अय्यर को एक साल में 16.75 करोड़ का नुकसान, डेविड मिलर को भी भारी घाटा 

यह भी पढ़ें: ग्रीन ने गर्दा उड़ा दिया... ₹25.20 करोड़ के साथ बन गए IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

Advertisement

जानें आकिब की खूबियां

ऑक्शन से पहले ही पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आकिब को लेकर भविष्यवाणी की थी की उनपर खूब पैसा बरसेगा. आकाश ने कहा था कि आकिब यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं और अपने लेंथ में सटीकता रहते हैं. हाल ही में घरेलू मैच में आकिब ने शानदार प्रदर्शन किया था.

प्रशांत वीर ने मचाई धूम

अनकैप्ड खिलाड़ियों में शामिल प्रशांत वीर ने नीलामी में जलवा दिखाया. उन्हें सीएसके ने 14.20 करोड़ की मोटी रकम में अपने साथ जोड़ा. वह आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर हो गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था जो 10 करोड़ में बिके थे. हालांकि, कार्तिक शर्मा को भी चेन्नई ने 14.20 करोड़ की रकम में अपने साथ जोड़ा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement