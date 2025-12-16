कौन हैं 17 साल के अभिज्ञान कुंडू? जिन्होंने दोहरा शतक जड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

भारत के युवा बल्लेबाज अभिज्ञान अभिषेक कुंडू ने मंगलवार (16 दिसंबर) को इतिहास रच दिया. दुबई के द सेवन्स में खेले गए एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के मैच में अभिज्ञान ने मलेशिया के खिलाफ 125 गेंदों पर नाबाद 209 रनों की तूफानी पारी खेली. कुंडू ने महज 121 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. ये यूथ ओडीआई में किसी बल्लेबाज का सबसे तेज दोहरा शतक रहा. अपनी इस शानदार पारी में कुंडू ने 9 छक्के और 17 चौके लगाए.
देखा जाए तो अभिज्ञान कुंडू ने पूर्व बल्लेबाज अंबति रायुडू (177* रन) को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अंडर-19 वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया. साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंडर-19 एशिया कप का भी सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया.
अभिज्ञान कुंडू ने यूथ ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने के मामले में साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी साल जुलाई में जिम्बाब्वे अंडर-19 के खिलाफ 145 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था.
अभिज्ञान कुंडू की शानदार पारी की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने टॉस पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 408 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. अभिज्ञान एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने 22 रन बनाए और विकेट के पीछे दो शानदार कैच भी लपके.
कौन हैं अभिज्ञान कुंडू?
अभिज्ञान कुंडू का जन्म 30 अप्रैल 2008 को हुआ था और वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई का अंडर-19 लेवल पर प्रतिनिधित्व करते हैं. अभिज्ञान का क्रिकेट सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है. उन्होंने साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के लिए महज 16 साल की उम्र में भारत अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया था. इसके बाद से वो लगातार टीम का हिस्सा बने हुए हैं. अभिज्ञान आगामी आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम की ओर से फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर हो सकते हैं.
मुंबई में पले-बढ़े अभिज्ञान कुंडू ने शहर के कठिन और प्रतिस्पर्धी मैदानों में अपनी प्रतिभा को निखारा. शुरुआती दौर से ही उन्हें अविनाश साल्वी फाउंडेशन का समर्थन मिला. महज 13 साल की उम्र में ही इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने यूथ क्रिकेट में 24,000 से ज्यादा रन बना लिए थे, जिसमें 80 से ज्यादा शतक शामिल हैं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया था.
अभिज्ञान कुंडू कद में भले ही छोटे हों, लेकिन शांत स्वभाव, बेहतरीन टाइमिंग और नैसर्गिक स्ट्रोक-प्ले ने उन्हें मुंबई के क्रिकेट सर्किट में एक खास पहचान दिलाई है. विदेशी धरती पर उनका पहला बड़ा परफॉर्मेंस इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखने को मिला, जहां उन्होंने चेज में 74 गेंदों पर नाबाद 87 रनों की शानदार पारी खेली थी.