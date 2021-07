IND vs ENG: टीम इंडिया को एक और झटका, वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड सीरीज से बाहर

टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. भारत के प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच के दौरान काउंटी एकादश (County Select XI) की ओर से खेलते हुए वह चोटिल हो गए हैं. मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज की गेंद पर वॉशिंगटन की उंगली में फ्रैक्चर हो गया. इस दौरे पर शुभमन गिल और आवेश खान के बाद वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.

युवा तेज गेंदबाज आवेश खान भी डरहम में खेल जा रहे इस अभ्यास मैच में चोटिल होकर सीरीज से बाहर हैं. काउंटी एकादश की ओर से खेलते हुए उनके बाएं अंगूठे में चोट आई है.

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘हां, वॉशी (वॉशिंगटन) की उंगली में भी आवेश की तरह फ्रैक्चर है. आवेश के अंगूठे की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है. दोनों टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और स्वदेश लौटेंगे.’



Washington Sundar has a finger injury and has been ruled out of the India-England series - Avesh, Gill and now Sundar. The list’s only growing