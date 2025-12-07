scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वनडे सीरीज के बाद इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे विराट कोहली, सिंपल लुक VIRAL

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 302 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता. सीरीज खत्म होते ही वह विशाखापट्टनम के सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जिसके वीडियो वायरल हुए. तीन मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर कोहली ने शानदार फॉर्म दिखाई. यशस्वी संग बड़ी साझेदारी ने भारत को आसान जीत दिलाई.

Advertisement
X
विराट कोहली वनडे सीरीज के बाद पहुंचे मंदिर. (Screengrab/X)
विराट कोहली वनडे सीरीज के बाद पहुंचे मंदिर. (Screengrab/X)

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की मंदिरों में गहरी श्रद्धा है. वह अक्सर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ धार्मिक स्थलों पर जाते नजर आते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने और भारत को जीत दिलाने के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. सीरीज खत्म होते ही कोहली विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध सिंहाचलम मंदिर पहुंचे और भगवान विष्णु के दर्शन किए. मंदिर से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

कोहली के लिए यादगार रही ये सीरीज

कोहली के लिए यह सीरीज बेहद यादगार रही. उन्होंने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

मंदिर जाते समय कोहली साधारण लुक में दिखे. सफेद टी-शर्ट, कंधे पर तौलिया और हाथ में फूलों की माला. मंदिर में वह शांत मन से पूजा करते दिखे. बड़ी जीत के बाद कोहली का मंदिर जाना कई बार देखा गया है, जिसे उनकी मानसिक मजबूत तैयारी का हिस्सा माना जाता है.

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज खत्म... अब टीम इंडिया के लिए कब खेलेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, नोट कर लें फुल शेड्यूल

सिंहाचलम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल है. पहाड़ी पर बने इस मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे बेहद खास बनाते हैं. यहां हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं. कोहली के आने से मंदिर की चर्चा और बढ़ गई.

Advertisement

सीरीज में कोहली का बल्ला खूब चला. रांची में उन्होंने 135 रन बनाए, जिससे वह एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. दूसरे मैच में भी उन्होंने 102 रन जड़े. आखिरी मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों पर 65 रन की नाबाद तेज पारी खेली.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement