Virat Kohli का आखिरी शतक आए 2 साल पूरे, नए ‘दोस्त’ के साथ अब की मैदान पर वापसी

Virat Kohli: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करने वाली है. 25 नवंबर को कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया की अगुवाई अजिंक्य रहाणे करेंगे, लेकिन विराट कोहली दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे. मुंबई टेस्ट में होने वाली वापसी से पहले विराट कोहली ग्राउंड पर लौटे हैं.

टी-20 वर्ल्डकप के बाद से ही विराट कोहली छुट्टी पर हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी हिस्सा नहीं लिया था. लेकिन अब वह दूसरे टेस्ट मैच में जरुर खेलेंगे. विराट कोहली ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर खास तस्वीरें डालीं, जिसमें वो ग्राउंड पर प्रैक्टिस के दौरान बिल्ली संग मस्ती करते दिख रहे हैं.

विराट कोहली ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा है, ‘प्रैक्टिस के दौरान एक कूल कैट द्वारा हैलो.’ विराट की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

A quick hello from a cool cat at practice 😺 pic.twitter.com/0qeW9biUqo