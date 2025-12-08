क्या रोहित शर्मा-विराट कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर किया गया? BCCI ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी. भारतीय टीम की सीरीज जीत में विराट कोहली और रोहित शर्मा की अहम भूमिका रही. विराट कोहली ने 151 के एवरेज से 302 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. वहीं सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के बल्ले से 146 रन निकले. रोहित का औसत 48.66 रहा और उन्होंने दो अर्धशतक लगाए.

और पढ़ें

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. हालांकि उससे पहले ये दोनों दिग्गज अपनी-अपनी घरेलू टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने वाले हैं. इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है. पिछले दो महीनों में दोनों बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज सीरीज में रोहित ने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीता. जबकि साउथ अफ्रीका के विरुद्ध ओडीआई सीरीज में कोहली यह पुरस्कार जीतने में सफल रहे.

बीते कुछ महीनों से विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर को लेकर काफी शोरगुल मचा था, जिसे इन दोनों दिग्गजों ने अपनी फॉर्म के बलबूते शांत कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि अगर रोहित और कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना रखते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा. बॉर्डर-गावस्कार ट्रॉफी हारने के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने सेंट्रल कॉनट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया था, जब भी समय और शेड्यूल इसकी अनुमति दे.

Advertisement

क्या BCCI ने किया मजबूर?

हालांकि RevSportz की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया है. बीसीसीआई के अधिकारी से पूछा गया कि क्या बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए दोनों सीनियर्स को कहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने खुद फैसला किया है, यह उनका अपना निर्णय है.'

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने इसी साल जनवरी में रणजी मैच भी खेला था. हालांकि इंग्लैंड दौरे से पहले दोनों ने मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. कुछ दिन पहले विराट कोहली ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सूचित कर दिया था कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे. डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा भी मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से होनी है.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. गंभीर ने कहा, दोनों वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उम्मीद है कि वे ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे.' गंभीर का मानना है कि अभी से वर्ल्ड कप के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है और युवा खिलाड़ियों को भी मौके का फायदा उठाना चाहिए.

---- समाप्त ----