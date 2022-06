Virat Kohli: कंधे पर बैग, हाथ में फोन..इंग्लैंड की सड़कों पर यूं घूमते दिखे किंग कोहली

टीम इंडिया अब अपने मिशन इंग्लैंड के लिए पहुंच गई है. लीस्टर में सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, जहां पर टेस्ट मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला जाना है. यहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है.

पूर्व कप्तान विराट कोहली भी यहां पर मौजूद हैं और इंग्लैंड की गलियों का मज़ा लेते नज़र आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन के बाद फैन्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं.

विराट कोहली यहां हाथ में कॉफी, फोन लिए और कंधे पर बैग टांगे हुए घूम रहे हैं. कोहली के साथ कई फैन्स ने फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी लिए.

