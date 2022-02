Virat Kohli, IND vs WI: खराब फॉर्म के बीच कोहली ने किस तरह लगाई फिफ्टी, बताई पूरी रणनीति

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. हालांकि इसी बीच कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज के दूसरे मैच में शानदार फिफ्टी लगाई है. शुक्रवार (18 फरवरी) को कोलकाता में खेले गए इस मैच में विराट कोहली ने करियर की 30वीं फिफ्टी जमाई है. यह मैच भारतीय टीम ने 8 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

मैच में विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 41 बॉल पर 52 रन जड़ दिए. अपनी पारी के दौरान कोहली ने 7 चौके और एक छक्का लगाया है. बता दें कि विराट कोहली ने नवंबर 2019 के बाद से तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में शतक नहीं लगाया है.

'आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहता था'

कोहली ने भारतीय पारी के बाद कहा, 'मुझे हमेशा से ही भारतीय टीम के लिए अलग-अलग हालात में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. आज जब मैं बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरा तो सकारात्मक सोच के साथ गया था. हमने कुछ विकेट गंवा दिए थे. मैं अपनी उसी पॉजिटिव सोच के साथ खेलना चाहता था. मैं जिस तरह से, जिस समय आउट हुआ, वह मेरे लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि मैंने अपने आप को सेट कर लिया था. मैं आखिरी के 4-5 ओवर्स में हार्ड हिटिंग के मूड में था. यह मेरी ताकत भी है.'

