Ind Vs Sa, ODI Series: कैप्टन KL Rahul बोलते रहे, Virat Kohli सुनते रहे...एक्शन में आई ODI टीम

Ind Vs Sa, ODI Series: टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) की अगुवाई में टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतने की कोशिश करेगी. विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए ये सीरीज़ खास है, क्योंकि वनडे की कप्तानी से हटने के बाद ये उनकी पहली सीरीज़ है.



बीसीसीआई ने टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर जारी की है, जिसमें कप्तान केएल राहुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. केएल राहुल के साथ कोच राहुल द्रविड़ और बाकी सभी खिलाड़ी मौजूद हैं.

खास बात ये है कि विराट कोहली भी अन्य प्लेयर्स की तरह सर्कल में खड़े हैं और कप्तान केएल राहुल की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं. तस्वीर में विराट कोहली साथी प्लेयर श्रेयस अय्यर के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं.

