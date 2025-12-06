'विराट ने कभी मना नहीं किया...', किंग कोहली के घरेलू क्रिकेट खेलने पर रॉबिन उथप्पा का खुलासा

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विजय हजार ट्रॉफी 2025-26 में भाग लेने जा रहे हैं. कई दिनों तक यह चर्चा होती रही कि क्या कोहली इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन अब सारी अटकलें खत्म हो चुकी हैं. किंग कोहली ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल 11 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज से पहले दिल्ली के लिए तीन मुकाबले में उतरेंगे.
विराट कोहली 2009 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में शिरकत करेंगे. लंदन में निजी ट्रेनिंग करने के बजाय घरेलू क्रिकेट में मेहनत करना उनके जुनून और आडीआई सेटअप में 2027 वर्ल्ड कप तक प्रासंगिक बने रहने की उनकी सोच को दर्शाता है. टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने उन अफवाहों को गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि कोहली पहले खेलने को तैयार नहीं थे. उथप्पा के अनुसार कोहली ने तीन हफ्ते पहले ही टीम को बता दिया था कि वह विजय हजारे में खेलेंगे.
उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'यह सब अफवाहें हैं कि वह खेलेंगे या नहीं. तीन हफ्ते पहले ही उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि वो खेलेंगे. वो जितने ज्यादा मैच खेलेंगे, उतना ही बेहतर होगा क्योंकि इससे लय बनाने में मदद मिलती है. जब आप की उम्र बढ़ने लगती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहते हैं.' लगातार लय में बने रहने के लिए मैच प्रैक्टिस अहम हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ वक्त बाकी है.
कोहली 'ओडीआई क्रिकेट के मास्टर'
रॉबिन उथप्पा ने कहा कि विराट कोहली का फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि वास्तविक मैच प्रेशर और परिस्थितियां ही खिलाड़ी को तैयार करती हैं. उन्होंने बताया, 'वह ओडीआई क्रिकेट के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी बीच में जाकर बल्लेबाजी करना जरूरी होता है. यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और कोहली के बीच पहले से तय था कि वह दिल्ली के लिए कुछ मैच खेलेंगे.' कोहली 24 दिसंबर, 26 दिसंबर और 6 जनवरी को दिल्ली के लिए खेलते नजर आ सकते हैं.
डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि विराट कोहली की वापसी दिल्ली की टीम के लिए रोमांचक है. उन्होंने कहा, 'विराट कोहली ने बता दिया है कि वह विजय हजारे खेलेंगे. उन्हें कुछ साबित नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनका यह जुनून बताता है कि खेल के प्रति उनका प्यार कितना ज्यादा है.'
विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे हैं. अब उनका सामना करना घरेलू गेंदबाजों के लिए और भी मुश्किल होगा क्योंकि वह बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास के साथ उतरने जा रहे हैं.