Virat Kohli: फिर दिखा विराट कोहली का 'लीडर' अवतार, कैप्टन बुमराह संग मैदान में की ‘प्लानिंग’

इंग्लैंड के खिलाफ जारी एजबेस्टन टेस्ट मैच में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है. बल्ले से पहले ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने कमाल किया, उसके बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक बॉलिंग से इंग्लिश टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. जसप्रीत बुमराह पहली बार भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं, इस बीच मैदान पर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी उनकी मदद करते दिखे.

विराट कोहली ने इसी साल की शुरुआत में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन वह टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं. नए रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह को इस मैच के लिए कमान सौंपी गई है.

टीम के प्राइम बॉलर बुमराह की मदद के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कदम बढ़ाया. जब भारतीय टीम की फील्डिंग चल रही थी, उस वक्त विराट कोहली बार-बार कप्तान बुमराह के साथ चर्चा करते दिखे. फील्ड सेटिंग हो या फिर बॉलिंग चेंज, विराट कोहली लगातार अपनी ओर से इनपुट दे रहे थे.

