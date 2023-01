Virat Kohli India vs Sri Lanka: विराट कोहली के बयान के क्या मायने? शतक के बाद बोले- हर मैच आखिरी मानकर खेलता हूं

Virat Kohli India vs Sri Lanka: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार आगाज किया है. गुवाहाटी मैच में 67 रनों से जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक लगाया.

मैच में कोहली ने 87 बॉल पर 113 रनों की आतिशी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 12 चौके लगाए. इस दमदार शतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम जीती और कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

हताश नहीं होना चाहिए, चीजों को सरल रखें

मगर मुकाबले के बाद कोहली ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने सभी को चौंकाया है. कोहली ने कहा कि वह अब हर एक मैच को अपना आखिरी मुकाबला मानकर ही खेलते हैं. हर मैच को एंजॉय करते हैं. कोहली के इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं, इसका सटीक जवाब तो वही दे सकेंगे. मगर एक बात तो साफ है कि अब कोहली बगैर किसी टेंशन के बिंदास मैच खेलने लगे हैं.

