Virat Kohli and Babar Azam T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान के प्लेयर्स ने साथ में की प्रैक्टिस, विराट कोहली-बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक साथ, VIDEO

Virat Kohli and Babar Azam T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार शुरुआत की है. टीम ने पहला वॉर्म-अप मैच मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला, जिसमें जीत दर्ज की. मगर फैन्स को उस महामुकाबले का इंतजार है, जो 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होने वाला है.

दीपावली से ठीक एक दिन पहले यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. मगर इस मुकाबले से पहले ही खिलाड़ियों और फैन्स के बीच अलग ही माहौल बनता दिख रहा है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने एक ही मैदान गाबा में अपना पहला वॉर्म-अप मैच खेला.

बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा...

इसमें भारतीय टीम को जीत मिली, जबकि पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया है. मगर इस मैच के बाद नेट्स में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने साथ में प्रैक्टिस कर सभी को चौंका दिया. ऐसा बेहद कम देखने को मिलता है, जब एक ही जगह भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते दिखाई दें.

दरअसल, कोहली वॉर्म-अप मैच में खास कमाल नहीं दिखा सके थे. उन्होंने 13 बॉल पर 19 रन बनाए थे. शायद इससे वह खुश नहीं थे और मैच के बाद शाम को नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंच गए. जानकारी के मुताबिक, टीम इंडिया का प्रैक्टिस का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कोहली बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ के साथ किट लेकर पहुंच गए. इस दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम भी नेट प्रैक्टिस कर रही थी.

