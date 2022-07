Virat Kohli: ‘पाजी आप अपने नाम...’, कब तक फेल होंगे कोहली? फूटा फैन्स का गुस्सा

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में फेल साबित हुए. एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और पहले ही दिन भारत की हालत खराब हो गई. विराट कोहली भी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए और इस स्पेशल टेस्ट में नाकाम साबित हुए. विराट कोहली का फेलियर लंबे वक्त से चल रहा है, ऐसे में फैन्स का गुस्सा उनपर फूटा.



सोशल मीडिया पर विराट कोहली के आउट होने के बाद ही रिएक्शन की बाढ़ आनी शुरू हो गई. कुछ फैन्स ने ट्विटर पर लिखा कि विराट पाजी अपने नाम के हिसाब से नहीं खेल रहे हो. हम आपके 100 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर एजबेस्टन में निराश कर दिया.

@imVkohli pajji aap apne naam ke hisab se nahi khel raho ho. we are waiting for your hundred. But today you disappointed us at edgbaston.

कुछ फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विराट कोहली तो ओवररेटेड प्लेयर हैं. जबकि फैन्स ने लिखा कि विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक निकले 950 दिन हो गए हैं. इसी तरह के कमेंट्स की बाढ़ ट्विटर पर छाई रही.

Kohli has tried every medicine in his bank to get back into runs except for one.

He should just use Pant's approach. Just go for the kill from ball one@imVkohli #ENGvIND