IND vs SA: धोनी की भूमिका में नजर आए विराट, मैदान पर इस तरह एक्शन में दिखे किंग कोहली

साउथ अफ्रीका के घर में भारतीय टीम को टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. रविवार (23 जनवरी) को खेले गए गए तीसरे वनडे में मिली 4 रन से हार के बाद टीम इंडिया ने 0-3 से वनडे सीरीज गंवा दी. बगैर कप्तान के विराट कोहली की करीब 9 साल बाद यह पहली सीरीज रही. इस सीरीज में कोहली मैदान पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद वाली भूमिका में नजर आए हैं.

दरअसल, बीसीसीआई ने कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे और टी20 का कप्तान बनाया है. रोहित चोट के चलते यह सीरीज नहीं खेल सके. ऐसे में केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई थी. राहुल पहली बार कप्तानी कर रहे थे. ऐसे में विराट कोहली मैदान पर राहुल का मार्गदर्शन करते हुए दिखे. ठीक इसी तरह धोनी ने भी कप्तानी छोड़ने के बाद मैदान पर नए कैप्टन कोहली का मार्गदर्शन किया था.

सोशल मीडिया पर कोहली-राहुल के फोटोज वायरल

केएल राहुल को डायरेक्शन देते और फील्ड सेट करते हुए कोहली के कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं. मैदान पर विराट कोहली कुछ रणनीति भी बताते दिखे हैं. इसके बावजूद टीम इंडिया मैच नहीं जीत सकी. फैंस बोले कि कोहली कप्तान हों या नहीं, लेकिन उन्हें खेल से बाहर नहीं रखा जा सकता.

In last 32 years Team India White washed for Second time In ODIS

NZ VS IND (3-0) ,2020 Under Kohli Captaincy

SA VS IND (3-0), 2022 Under Rahul Captaincy

Brothers of Destruction💥 in Captaincy #SAVSIND #ViratKohli #KLRahul pic.twitter.com/1rqlsD7z1g — . (@MbRohit45) January 23, 2022

साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट-वनडे सीरीज गंवा्ई

टीम इंडिया को मौजूदा साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज में बुरी हार मिली है. पहले विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने तीन टेस्ट की सीरीज को 1-2 से गंवाया था. अब तीन वनडे की सीरीज में 0-3 से व्हाइटवॉश झेलना पड़ा है. साथ ही इस साल 2022 में भारतीय टीम ने अब तक अपने सभी मैच हारे हैं. टीम इंडिया को इस साल तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में किसी भी में जीत नहीं मिली. टीम ने अब तक इस साल दो टेस्ट और तीन वनडे खेले, सभी में उसे हार मिली.