Ind Vs Sa, 1st ODI: ऑलराउंडर वेंकटेश को नहीं मिली बॉलिंग, पहले ही मैच में राहुल की कप्तानी पर सवाल!

Ind Vs Sa, 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को पहला वनडे मुकाबला खेला गया. टीम इंडिया की बॉलिंग इस दौरान फेल रही और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे. भारत के लिए इस मुकाबले में डेब्यू करने वाले वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया का छठा बॉलर माना जा रहा था, लेकिन उन्हें बॉलिगं करने का मौका ही नहीं मिला.



भारत की ओर से पांच बॉलर्स ने इस मुकाबले में बॉल डाली, इनमें से भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर ने जमकर रन भी लुटाए. ऐसे में फैन्स ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि अगर कप्तान केएल राहुल के पास ऑप्शन था, तो फिर वेंकटेश को मौका क्यों नहीं दिया गया.

Venkatesh Iyer was perfect for this pitch. Change of pace was needed in this uneven pitch.



I don't see why 6th bowling option was not used by KL Rahul.#SAvsIND @BCCI