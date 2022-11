Virat Kohli: ‘आज विराट कोहली की आंखों में आंसू देख लिए, कभी नहीं भूल पाऊंगा…’

क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली 34 साल के हो गए हैं. तीन साल की खराब फॉर्म को पछाड़ते हुए विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में ऐसे रंग में लौटे हैं, जैसे उन्हें कभी पहले नहीं देखा गया है. विराट कोहली ने टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में अभी तक कमाल की पारियां खेली हैं और अकेले दम पर हिन्दुस्तान को जीत दिलाई है. यही कारण है कि इस बार विराट कोहली का बर्थडे पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है.



जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर इसी वर्ल्ड कप में खेली गई पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी को जीने का मन करता है. जो शायद क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और किताबों में पढ़ाई जाएगी. पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम इंडिया संकट में थी, तब विराट कोहली ने 53 बॉल में 82 रनों की एक पारी खेली जिसे दुनिया याद रखेगी.



23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच काफी इमोशन से भरपूर था, यहां एक्शन और ड्रामा भी था. जिस तरह से भारत ने यह मैच जीता, हर कोई भावुक हो गया. विराट कोहली भी भावुक हुए, मैच जीतने के बाद विराट कोहली की आंखों में आंसू दिखे थे.



दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस मैच के बाद एक ट्वीट किया, जिसे हज़ारों लोगों ने रिट्वीट किया और लाखों लोगों ने लाइक किया. हर्षा भोगले ने लिखा था, ‘मैं विराट कोहली को काफी साल से देखा है. मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे. लेकिन आज मैंने देख लिए. यह कभी ना भूलने वाला पल है.’



I have seen Virat for so many years. I have never seen a tear in his eyes. I saw it today. This was unforgettable