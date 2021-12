IND vs SA Test: कोहली की अंपायर से बहस, बुमराह को बताई रणनीति और कर दिया कमाल

IND vs SA Test: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी के घर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है. मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 305 रन का टारगेट दिया. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 4 विकेट गंवाकर 94 रन बनाए. इसी दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी रणनीति का कमाल भी फैंस को दिखाया.

दरअसल, चौथे दिन के खत्म होने से पहले आखिरी ओवर किया जाना था. तब तक 40 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 88 रन बना लिए थे. 41वां और दिन का आखिरी ओवर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लेकर आए. इसी दौरान कोहली की अंपायर के साथ किसी बात को लेकर बहस भी हो गई. दोनों कुछ बात करते दिखे. कोहली एग्रेसन में थे. शायद आखिरी ओवर को लेकर बात हो रही होगी.

कोहली ने बुमराह को रणनीति पर चलने की बात कही

तभी कोहली ने बहस को खत्म किया और बुमराह से कहा कि 'इधर से ही बॉल डाल, आउट करेंगे इसको'. स्ट्राइक पर तब केशव महाराज खेल रहे थे. कप्तान कोहली ने बुमराह के साथ मिलकर महाराज को आउट करने की रणनीति बनाई थी. कोहली इसी पर अमल करने के लिए कह रहे थे. फिर क्या था. बुमराह ने रणनीति के मुताबिक, गेंदबाजी की और पहली 4 बॉल में एक चौका खाते हुए कुल 6 रन दे दिए.

बुमराह ने केशव को क्लीन बोल्ड किया

अपने ओवर में चौका लगने के बावजूद बुमराह ने रणनीति नहीं छोड़ी और 5वीं बॉल पर केशव महाराज को क्लीन बोल्ड कर दिया. केशव के आउट होने के साथ ही दिन के खेल को खत्म कर दिया गया. अब 5वें दिन यानी गुरुवार को साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 211 रनों की जरूरत है. मेजबान टीम के पास अब सिर्फ 6 विकेट बाकी हैं. वहीं, टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए यह विकेट हासिल करने होंगे.

Kohli arguing with the umpire and chatting with Bumrah pic.twitter.com/qr5v2KHVaX