IND vs SA, Virat Kohli: इस मामले में Virat Kohli ने लगाया 'शतक', रहाणे भी बस एक कदम पीछे

भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्ले से पिछले दो साल से शतक नहीं लगा पा रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में भी वे 79 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अब दूसरी पारी में कोहली ने एक अलग ही मामले में सेंचुरी जड़ दी है. इस मामले में अजिंक्य रहाणे भी उनके ठीक एक कदम पीछे ही हैं.

दरअसल, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 कैच पूरे कर लिए हैं. यह उपलब्धि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में हासिल की. कोहली ने 100वां कैच टेम्बा बवुमा का लपका है. इससे पहले कोहली ने रसी वेन डेर दुसेन का कैच भी लपका था.

कोहली 100 टेस्ट कैच लेने वाले छठे भारतीय

कोहली के बाद अजिंक्य रहाणे 99 कैच के साथ शतक से बस एक कदम ही पीछे हैं. एक कैच लपकते ही रहाणे भी कैचों के शतक के क्लब में शामिल हो जाएंगे. कोहली इस क्लब में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं. कोहली का यह 99वां टेस्ट है. अगले मैच में वे टेस्ट खेलने के मामले में भी शतक लगा लेंगे.

अजहरुद्दीन और गावस्कर को पीछे छोड़ने का मौका

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 209 कैच के साथ राहुल द्रविड़ टॉप पर काबिज हैं. उन्होंने यह कैच 163 टेस्ट में लिए थे. उनके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने 135 और सचिन तेंदुलकर ने 115 कैच लपके हैं. सुनील गावस्कर ने 108 और उनके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 105 कैच लपके हैं. इनके बाद कोहली का ही नंबर है. कोहली जल्द ही अजहरुद्दीन और गावस्कर को पीछे छोड़ देंगे. उनके बाद कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रहेगा.

