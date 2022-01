IND vs SA: KL राहुल का कमाल, लिस्ट-A में कप्तानी किए बिना संभाली ODI की कमान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत की कप्तानी कर रहे बल्लेबाज केएस राहुल ‘लिस्ट ए’ क्रिकेट में कप्तानी किए बिना 50 ओवरों के प्रारूप में देश की अगुआई करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने.

इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी और आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

नवनियुक्त कप्तान रोहित शर्मा के इस सीरीज के लिए पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण राहुल को तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Toss News - South Africa have won the toss and elect to bat first in the 1st ODI.



