95 गेंद 171 रन और छक्के ही छक्के... वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्डधारी पारी से UAE का दम निकला, पर बच गया ये कीर्तिमान

अंडर 19 एशिया कप के ओपनर में भारत ने UAE को 234 रन से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंदों पर 171 रन जड़कर मैच का रुख बदल दिया और टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 433 रन बनाए. UAE की टीम कभी मुकाबले में नहीं दिखी और सूरी के नाबाद 78 के बावजूद 199/7 तक ही सिमट गई. हालांकि वो एक 13 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने से बच गया.

वैभव सूर्यवंशी दिन ब दिन शानदार होते जा रहे हैं (Photo: X/@BCCI)
वैभव सूर्यवंशी दिन ब दिन शानदार होते जा रहे हैं (Photo: X/@BCCI)

दुबई में शुक्रवार U19 एशिया कप का पहला मैच टीम इंडिया के नाम रहा. बिहार के समस्तीपुर के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जो तूफान मचाया, उसने UAE को मैच शुरू होने से पहले ही दबाव में ला दिया. वैभव ने सिर्फ 95 गेंदों में 171 रन ठोक दिए. इसमें 14 लंबी छक्के लगे, जो U19 लेवल पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा हैं. सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वैभव अपनी पारी से अंबत‍ि रायडू का 13 साल पुराना कीर्तिमान टूटने से चूक गए. 

उन्हें विहान मल्होत्रा (69) और आरोन जॉर्ज (69) का शानदार साथ मिला. जिससे टीम इंडिया ने 50 ओवर में 433 रन ठोक दिए, जो U19 एशिया कप और भारत के U19 ODI इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.  जवाब में UAE की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. उद्दीश सूरी (78*) और पृथ्वी मधु (50) ने कोशिश की, लेकिन टीम 50 ओवर में सिर्फ 199/7 ही पहुंच पाई. इस तरह भारत ने मुकाबला 234 रन से जीत लिया. 

अंबाती का रिकॉर्ड टूटने से बचा, जानें वैभव के हाल‍िया कारनामे?
वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को UAE के खिलाफ U19 एशिया कप के ओपनर में सिर्फ 95 गेंदों में तूफानी 171 रन ठोक दिए. जिससे अंबत‍ि रायडू के यूथ वनडे रिकॉर्ड, 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 177* वो महज 6 रन दूर रह गए. 

पिछले महीने भी सूर्यवंशी ने बड़ी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं, उन्होंने दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रन ठोके थे, जो भारतीय क्रिकेट में पुरुष T20 के तीसरे सबसे तेज शतकों में शामिल है. उन्होंने उस मैच में सिर्फ 32 गेंदों में सेंचुरी बना दी थी, जो पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास में छठा सबसे तेज शतक है.

हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कमाल किया और 61 गेंदों में नाबाद 108 बनाकर टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए.

2025 तो सूर्यवंशी के नाम ही रहा. इस साल वह IPL इतिहास के सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन बनाए. उससे पहले, 13 साल की उम्र में वह IPL ऑक्शन में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे. IPL 2025 में उन्होंने बतौर ओपनर सात मैच खेले और 252 रन बनाए, वह भी 206 की स्ट्राइक रेट से.

IPL 2025 के बाद वह U19 टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए. ब्रिस्बेन में उन्होंने चार दिवसीय मैच में 78 गेंदों का शतक ठोका और ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ मल्टी-डे सीरीज में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, तीन पारियों में 133 रन बनाए थे.  इससे पहले इंग्लैंड U19 के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने 174 की स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए थे.

