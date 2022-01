Usman Khawaja, Ashes 2022: जब उस्मान ख्वाजा के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रोका शैम्पेन सेलिब्रेशन, Video

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अपने घर में मात देकर एशेज़ सीरीज़ पर 4-0 से कब्जा कर लिया है. होबार्ट में खेले गए सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों से जीत दर्ज की. जब कंगारू टीम जश्न मना रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है.



दरअसल, सीरीज़ जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज़ ट्रॉफी के साथ पोडियम पर जश्न मना रही थी उस वक्त उस्मान ख्वाजा दूर हट गए. वो इसलिए क्योंकि सभी खिलाड़ी उस वक्त शैम्पेन उड़ा रहे थे. जब फोटो सेशन शुरू हुआ तब भी शैम्पेन सेलिब्रेशन लगातार चल रहा था.



लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने इस सेलिब्रेशन को रुकवाया और उस्मान ख्वाजा को साथ आने के लिए कहा. उस्मान ख्वाजा तुरंत अपनी टीम के पास पहुंचे और जश्न में शामिल हुए. पैट कमिंस के इस गेस्चर की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है और लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

Pat Cummins asking his teammates to stop throwing alcohol around so that Usman Khawaja can join in because of his beliefs ❤️



That's sweet. pic.twitter.com/nzzjt92jYv