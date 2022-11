Umaran Malik IND vs NZ Mtach: डेब्यू मैच में उमरान मलिक का दिखा जलवा, अपनी रफ्तार से कीवी बल्लेबाजों को नचाया

Umaran Malik IND vs NZ Mtach: न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में आयोजित पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को भले ही सात विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन तेज गेंदबाज उमरान मलिक के लिए यह मुकाबला काफी यादगार रहा. उमरान मलिक ने इस मैच के जरिए ही अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया है, जहां उन्होंने गेंद से शानदार खेल दिखाया. उमरान ने 10 ओवरों में 66 रन देकर दो अहम विकेट चटकाए.

उमरान ने डाली इतने की रफ्तार से एक गेंद

इस मुकाबले में 23 साल के उमरान मलिक की रफ्तार का कहर भी देखने को मिला और उन्होंने शुरुआत से ही 140+ किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली. उमरान ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल 153.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी. यह बॉल उन्होंने डेरिल मिचेल को डाली थी जिसपर यह कीवी खिलाड़ी दो रन लेने में सफल रहा. ठीक एक गेंद पहले उमरान ने डेवोन कॉन्वे को चलता किया था. बाद में उमरान डेरिल मिचेल का भी विकेट लेने में सफल रहे. उमरान की बॉलिंग का ही नतीजा था कि न्यूजीलैंड टीम एक समय 88 रन पर तीन विकेट खो चुका था.

उमरान ने आयरलैंड के खिलाफ किया था टी20 डेब्यू

अपने पहले पांच ओवरों में 23 साल के उमरान मलिक ने महज 19 रन दिए और दो विकेट हासिल किए थे. लेकिन टॉम लैथम ने छठे ओवर में उनकी धुनाई कर दी दी जिससे उनका मोमेंटम बाद के ओवर्स में थोड़ा बिगड़ गया. उमरान मलिक ने इस साल की शुरुआत में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में हुए टी20 मैच से भारत के लिए पदार्पण किया था, जहां उन्हें अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके बाद इंग्लैंड में भी एक टी20 मैच खेला और जेसन रॉय का विकेट लिया.

उमरान ने तीन टी20 मैचों में दो और एक वनडे मुकाबले में दो विकेट हासिल किए हैं. उमरान के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ तेज गेंदाबाज अर्शदीप सिंह ने भी डेब्यू किया था. हालांकि वह कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाए. अर्शदीप सिंह ने 8.1 ओवर में ही 68 रन खर्च डाले और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

