Umran Malik Team India Debut: आयरलैंड के खिलाफ उमरान मलिक का डेब्यू, IPL में कहर बरपा बनाई टीम इंडिया में जगह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी तूफानी बॉलिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना देने वाले जम्मू-कश्मीर के उमरान मलिक (Umran Malik) टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं. आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में उमरान मलिक को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.



मैच शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई ने उमरान मलिक को डेब्यू की बधाई दी है. उमरान मलिक को टीम इंडिया के लिए टी-20 में कैप नंबर-98 मिली है.



A dream come true moment!!Congratulations to Umran Malik who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia



He gets 🧢 No.98 #IREvIND pic.twitter.com/8JXXsRJFbW